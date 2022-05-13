شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يتقبل تعازى حكام الإمارات فى الشيخ خليفة بن زايد غداً السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي سيستقبل تعازى أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات في فقيد دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يوم غد /السبت/ في قصر المشرف.

وكانت وزارة شئون الرئاسة الإماراتية قد نعت إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم /الجمعة/.

كما أعلنت الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من الغد.

يذكرأن، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بإقامة صلاة الغائب على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بعد صلاة العشاء اليوم بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

قال الديوان الملكى السعودى "إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد تلقيا ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ـ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته".

وأعربا عن بالغ التعزية والمواساة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وعائلة آل نهيان الكريمة والشعب الإماراتى الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية فى وفاة قائد قدم الكثير لشعبه وأمته والعالم".

وأكد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد "أن المملكة العربية السعودية وشعبها إذ يشاطرون الأشقاء فى دولة الإمارات العربية المتحدة أحزانهم، ليسألون الله العلي القدير أن يلهم الجميع الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار، إنا لله وإنا إليه راجعون".