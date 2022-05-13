السكر قد يكون أسوأ من الملح في رفع ضغط الدم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مايو 2022

الخليج 365 _ متابعات

قالت دراسة طبية غربية إن هناك اعتقادا خاطئا بأن الملح هو السبب الرئيسي لارتفاع ضغط الدم، مؤكدة أن بعض أنواع السكر يمكن أن تكون أسوأ من الملح في هذا الأمر.



وأشارت الدراسة التي نشرتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية يوم الخميس إلى أن ارتفاع ضغط الدم يوصف بأنه قاتل صامت ”لأنه يتسلل إلى الأفراد بتكتم“، محذرة من أن تركه دون علاج يمكن أن يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

وقالت الدراسة التي أوردها موقع ”ويب ميد“ الطبي الأمريكي: ”تاريخيا، تم تصوير الملح باعتباره الجاني الرئيسي في ارتفاع ضغط الدم، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنه يحفز احتباس الماء ما يؤدي إلى زيادة ضغط الدم حتى تتمكن الكلى من التخلص من الملح والماء الزائدين… لكن البعض يعتقد أن هذا العنصر الغذائي له تأثير دائم“.