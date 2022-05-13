ألمانيا: الإمارات فقدت رئيسا حكيما حافظ على السلام فى المنطقة

بدوره، أعرب رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون عن صادق المواساة لدولة الإمارات قيادة وشعبا في وفاة الشيخ خليفة بن زايد، مؤكدا إنه سيتذكر العالم مساهمات الشيخ خليفة بن زايد فى المحافظة على استقرار المنطقة، بحسب "سكاى نيوز".

بدوره، تقدم الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، إلى قادة دولة الإمارات تعازيه فى وفاة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بحسب "روسيا اليوم".

وأكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان لها أن بوتين بعث اليوم الجمعة ببرقيتى تعزية إلى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان وحاكم دبى محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة وفاة رئيس الدولة.

وأشار بوتين في هاتين البرقيتين، وفقا للبيان، إلى أن "مرحلة بالغة الأهمية في تاريخ أبوظبى والإمارات العربية المتحدة عموما مرتبطة باسم الشيخ خليفة"، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تميزت بـ"إنجازات باهرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتقنية".

ونقل الكرملين عن بوتين قوله إن الشيخ خليفة "بذل الكثير من الجهود لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون البناء بين الدولتين".

وطلب بوتين من ولى عهد أبوظبى وحاكم دبى "نقل أخلص تعازيه إلى أقارب وأهالي المرحوم والشعب الإماراتي عموما".