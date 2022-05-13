شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإيرانى يقدم التعازى لقيادات الإمارات فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى، التعازى لقيادات الإمارات فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذى توفى اليوم الجمعة.

وفى رسالة إلى الشيخ محمد بن زايد قال رئيسى: "أُعزيكم وحكومة وشعب دولة الإمارات الصديقة والشقيقة فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد".

وأدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبى صلاة الجنازة على جثمان فقيد الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، فى مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول فى أبوظبى.

كما أدى الصلاة شيوخ عائلة آل نهيان، وتوجه الجميع إلى المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمتين العربية والإسلامية بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه ويكرم نزله جزاء ما قدم خلال حياة زاخرة بالعطاء والعمل كرسها بإخلاص لخدمة شعبه ووطنه وأمته والعمل الإنساني في أنحاء العالم.. سائلين المولى تعالى أن يلهم الجميع جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

وشيع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيوخ، جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير ووري في مقبرة البطين في أبوظبي.