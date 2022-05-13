شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام "أوابك" يعرب عن خالص التعازى فى وفاة الشيخ خليفـة بـن زايد آل نهيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب على سـبت بـن سبت، الأميـن العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" عن خالص تعازيه وصادق مواساته لوفـاة الشيخ خليفـة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربيـة المتحـدة، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهـم أهـل دولـة الإمـارات العربية المتحدة حكومة وشعبا جميـل الصبـر وحسـن العـزاء.

وأعلنت الرئاسة الإماراتية صباح اليوم وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، ونعت الرئاسة الإماراتية إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13 مايو.

وأعلنت الرئاسة الإماراتية الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوماً، وتعطيل العمل فى الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.