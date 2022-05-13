شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين ناعيا الشيخ خليفة بن زايد: كان قائدا حكيما كرس حياته لخدمة شعبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات ، مؤكدا أنه كان قائدا حكيما كرس حياته لخدمة شعبه، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

وجاء نص البيان على النحو التالى:

ينعى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى ، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها ، وقد كان رحمه الله قائدًا حكيمًا كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته وخدمة الإنسانية ، معربين عن خالص تعازينا إلى إخواننا أسرة آل نهيان المالكة الكرام وشعب الإمارات العزيز.

إن مملكة البحرين التي آلمها هذا المصاب الجسيم لتعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أسرة آل نهيان الكرام وحكومة وشعب الإمارات ، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرة آل نهيان وشعب الإمارات الشقيق الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون