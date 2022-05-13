شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يوجه بإقامة صلاة الغائب على الشيخ خليفة بن زايد بالمسجد الحرام والمسجد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بإقامة صلاة الغائب على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بعد صلاة العشاء اليوم بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

يذكرأن، قال الديوان الملكى السعودى "إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد تلقيا ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ـ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته".

وأعربا عن بالغ التعزية والمواساة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وعائلة آل نهيان الكريمة والشعب الإماراتى الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية فى وفاة قائد قدم الكثير لشعبه وأمته والعالم".

وأكد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد "أن المملكة العربية السعودية وشعبها إذ يشاطرون الأشقاء فى دولة الإمارات العربية المتحدة أحزانهم، ليسألون الله العلي القدير أن يلهم الجميع الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار، إنا لله وإنا إليه راجعون".