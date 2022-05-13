شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلن الحداد وتنكيس الأعلام اليوم وغدا حدادا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون الحداد الوطني وتنكيس الأعلام اليوم وغدا حدادا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد، حسبما ذكرت "سكاى نيوز".

أعرب الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، اليوم، عن تعازيه فى وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وقالت الرئاسة الجزائرية: "بقلب يعمره الإيمان بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة.. بهذه الفاجعة الأليمة نتقدم باسم الدولة قيادة وشعبا بأخلص التعازى وصادق المواساة إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة، راجين من الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم الجميع جميل الصبر والسلوان.. إنا لله و إنا إليه راجعون".

وكانت رئاسة الإمارات قد أعلنت وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، وأعلنت وزارة شئون الرئاسة الحداد الرسمى وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من الجمعة.