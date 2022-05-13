تطوير قارب كهربائي طائر مخصص للنقل العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مايو 2022

الخليج 365 _ متابعات

تعمل شركة نرويجية حاليًا على تطوير قارب طائر صغير يعمل بالطاقة الكهربائية مخصص للنقل العام.



وتخطط الشركة لإطلاق نموذج مكتمل في الهواء بعد 3 أعوام من اختبار المركبة في حوض تجربة القوارب التابع لمنظمة سينتيف النرويجية في مدينة تروندهايم.

وقال إيريك ليثون، المدير التنفيذي لشركة إلفلاي النرويجية: ”يعمل القارب على البطارية لتسهيل عمليات التنقل في النرويج، مع التقليل من التلوث بالضجيج، وتحقيق نسبة 0 % من الانبعاثات، وتطوير نموذج تجاري جديد مستدام“؛ وفقًا لموقع تك إكسبلور.

بدوره، أشار الباحث في منظمة سينتيف، كوروش كوشان، إلى ضرورة تطوير جسم ”الطائرة البحرية“، إذ يجب أن يقلع باستخدام أقل قدر لازم من الطاقة من خلال إيجاد تصميم مثالي يجمع بين ديناميك الهواء والماء.

وقال كوشان: ”نختبر حاليًا جسم المركبة من خلال ربطه من زوايا مختلفة، وتقييم تأثير ذلك على مقاومة الماء، وهذا ما يزودنا بالبيانات اللازمة لإنتاج محاكاة لعملية الإقلاع، ومن ثم نستطيع اقتراح تطويرات على جسم المركبة“.