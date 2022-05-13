شكرا لقرائتكم خبر عن ملك المغرب يقدم التعازى فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث العاهل المغربي، الملك محمد السادس، ببرقية تعزية ومواساة إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على إثر وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة .

وجاء في البرقية: "فقد علمت بعميق الأسى وبالغ التأثر، نعي المشمول بعفو الله ورضاه، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تغمده الله بفيض رحمته، وأسكنه في أعلى الجنان، رفقة النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين".

وأضاف الملك في البرقية "وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب لكم، بصفتكم نائبا لرئيس الدولة، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيا الله تعالى أن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يشمل الفقيد الكبير بواسع رحمته وغفرانه، ويجزيه الجزاء الأوفى على ما قدمه من جليل الأعمال لبلده ولأمته العربية والإسلامية".

وتابع: "وإذ أشاطركم مشاعر الحزن في هذا المصاب الأليم، أرجو أن تتفضلوا، أخي العزيز، بقبول أصدق مشاعر تعاطفي وتضامني مشفوعة بأسمى عبارات مودتي وتقديري".