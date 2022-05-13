شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السعودية ناعية الشيخ خليفة: خالص العزاء لحكومة وشعب الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت وزارة الخارجية السعودية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلة فى بيان "نُعرب عن خالص العزاء والمواساة لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد - رحمه الله - ونسأل الله أن يتغمد الفقيد برحمته ورضوانه".

ونعت وزارة شئون الرئاسة الإماراتية إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذى انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة.

كما أعلنت وزارة شئون الرئاسة الحداد الرسمى وتنكيس الأعلام حدادا على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لمدة 40 يوماً، اعتباراً من السبت، وتعطيل العمل فى الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام، على أن يُستأنف الدوام الرسمى يوم الثلاثاء المقبل.