شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل ضابط من القوات الخاصة فى مواجهات بجنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، مقتل ضابط إسرائيلي من قوات العمليات الخاصة الإسرائيلية في مواجهات مع فلسطينيين بمنطقة جنين.

وكتب نفتالى على تويتر: "الرقيب الراحل نعوم راز، 47 عاما، من سكان كيدا، التحق بالجيش الإسرائيلي عام 1999 وشارك ببطولة في عشرات عمليات مكافحة الإرهاب سقط خلال عملية بدأها لضرب الإرهابيين"، متابعا: "المتواضع والشجاع، قسَّى روحه في نشاط معقد وضحى بحياته من أجل أمن مواطني إسرائيل، وأود أن أشارك باسم كل شعب إسرائيل في حزن الأسرة العميق".

وكانت قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، بناية سكنية فى مخيم جنين، بالقذائف، بعد محاصرتها ساعات، واعتقلت شابين، وأصابت 13 آخرين بالرصاص، فيما دهست شابا آخر خلال مواجهات في المخيم.