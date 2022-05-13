شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل ضابط من القوات الخاصة فى مواجهات بجنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، مقتل ضابط إسرائيلي من قوات العمليات الخاصة الإسرائيلية في مواجهات مع فلسطينيين بمنطقة جنين.
وكتب نفتالى على تويتر: "الرقيب الراحل نعوم راز، 47 عاما، من سكان كيدا، التحق بالجيش الإسرائيلي عام 1999 وشارك ببطولة في عشرات عمليات مكافحة الإرهاب سقط خلال عملية بدأها لضرب الإرهابيين"، متابعا: "المتواضع والشجاع، قسَّى روحه في نشاط معقد وضحى بحياته من أجل أمن مواطني إسرائيل، وأود أن أشارك باسم كل شعب إسرائيل في حزن الأسرة العميق".
وكانت قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، بناية سكنية فى مخيم جنين، بالقذائف، بعد محاصرتها ساعات، واعتقلت شابين، وأصابت 13 آخرين بالرصاص، فيما دهست شابا آخر خلال مواجهات في المخيم.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي، إن مجمل الإصابات التي وصلت المشافي في جنين 13 إصابة، بينها إصابة حرجة وأخرى في الصدر، و5 إصابات متوسطة و6 بين طفيفة ومتوسطة.
ونشرت قوات الاحتلال القناصة في عدة مواقع وعلى أسطح المنازل، وسط مواجهات عنيفة ومستمرة أطلقت خلالها الرصاص الحي باتجاه المواطنين، ما أدى لإصابة الأسير المحرر داوود الزبيدي (شقيق الأسير زكريا)، و12 آخرين بالرصاص، ودهست آلية تابعة للاحتلال شابا بشكل متعمد في المخيم، وتم نقله إلى إحدى المشافي بالمدينة.
وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال استهدفوا بالرصاص سيارة إسعاف تابعة لمستشفى ابن سينا، لدى تواجدها في مخيم جنين.