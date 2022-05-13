شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة رانيا ناعية الشيخ خليفة: صاحب الأيادى البيضاء والمواقف المشرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الملكة رانيا العبد الله، ملكة الأردن وقرينة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عن حزنها لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي وافته المنية، اليوم الجمعة، مقدما العزاء للشعب الإماراتي قيادة وشعبا.

وكتبت الملكة رانيا، فى تغريده عبر حسابها على تويتر: "نشاطر الأهل في دولة الإمارات الشقيقة أحزانهم بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى فقيد الأمة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، صاحب الأيادي البيضاء والمواقف المشرفة، رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته".



الملكة رانيا

وأعلنت الرئاسة الإماراتية صباح اليوم وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، ونعت الرئاسة الإماراتية إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13 مايو.

كما أعلنت الرئاسة الإماراتية الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل فى الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.