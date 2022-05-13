شكرا لقرائتكم خبر عن بأعلام فلسطين.. الآلاف يشيعون جثمان شيرين أبو عاقلة لمثواها الأخير بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيع الآلاف من الفلسطينيين جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة، إلى مثواها الأخير في مقبرة جبل صهيون بالقدس المحتلة اليوم الجمعة، وسط انتشار مكثف من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في محيط الجنازة.

وغادر جثمان شيرين أبو عاقلة كنيسة الروم الكاثوليك باتجاه مقبرة جبل داوود في القدس الشريف، بعد الصلاة عليها بالكنيسة، ورفع المشيعون الأعلام الفلسطينية في القدس بعدد كبير منذ عام 1967 وخاصة منطقة باب الخليل.

هذا وقد أقرعت الكنائس في القدس أجراسها تزامنا مع تشييع جثمان الزميلة شيرين أبو عاقلة، التي قتلت برصاص الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء في جنين.



تشييع الجثمان