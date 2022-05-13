شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تنكس أعلامها حدادا على الشيخ خليفة بن زايد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نكست دولة الإمارات العربية المتحدة، الأعلام حداداً على وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والذى توفى صباح اليوم، وفى هذا الصدد، نشر الحساب الرسمى لصحيفة الإمارات اليوم، على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو ومجموعة صور ترصد لحظة تنكيس الأعلام في عدد كبير من المناطق في دولة الإمارات.

جاء هذا بعدما أعلنت وزارة شؤون الرئاسة بدولة الامارات، ظهر اليوم، الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.

ونعت الرئاسة الإماراتية، إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذى انتقل إلى جوار ربه.

كما أصـدر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، أمرا بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في القطاعين العام والخاص وفي سفارات سلطنة عُمان في الخارج لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل، حدادا على رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقالت كالة الأنباء العمانية، إنه "إيمانًا بقضاء الله وقدره، وبتأثّر وحزنٍ بالغين تلقّى حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظـم -حفظـه الله ورعـاه - نبأ وفاة أخيـه المغفور له بإذن الله تعالى صـاحب السمو الشيخ خليفةبن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة."

وأضافت: "الذي كان أحد القادة العرب الذين عملوا لخدمة أمتهم العربية والإسلامية وقاد دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعزيمة ومثابرة حتى أضحت معلما يشار إليه في كافة المجالات".