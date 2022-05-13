شكرا لقرائتكم خبر عن قصف منزل فى مخيم "جنين" وإصابة 13 فلسطينيا برصاص الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، بناية سكنية فى مخيم جنين، بالقذائف، بعد محاصرتها ساعات، واعتقلت شابين، وأصابت 13 آخرين بالرصاص، فيما دهست شابا آخر خلال مواجهات في المخيم.

وقالت وزارة الصحة، في بيان صحفي، إن مجمل الإصابات التي وصلت المشافي في جنين 13 إصابة، بينها إصابة حرجة وأخرى في الصدر، و5 إصابات متوسطة و6 بين طفيفة ومتوسطة.

ونشرت قوات الاحتلال القناصة في عدة مواقع وعلى أسطح المنازل، وسط مواجهات عنيفة ومستمرة أطلقت خلالها الرصاص الحي باتجاه المواطنين، ما أدى لإصابة الأسير المحرر داوود الزبيدي (شقيق الأسير زكريا)، و12 آخرين بالرصاص، ودهست آلية تابعة للاحتلال شابا بشكل متعمد في المخيم، وتم نقله إلى إحدى المشافي بالمدينة.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال استهدفوا بالرصاص سيارة إسعاف تابعة لمستشفى ابن سينا، لدى تواجدها في مخيم جنين.