شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن الحداد الرسمى على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دولة الكويت، الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وأصدر أميردولة الكويت الشيخ نَواف الأحمد الجابر المبارك الصباح أمرا بتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما.

ونعت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة.

كما أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوماً اعتباراً من السبت وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل.