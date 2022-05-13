شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 19 عسكريا فى هجوم إرهابى فى ريف حلب بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر عسكرى سورى اليوم الجمعة، مقتل 10 عسكريين وإصابة 9 آخرين، جراء عمل إرهابى استهدف حافلة فى ريف حلب الغربى.

وقال المصدر - وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" - "حوالى الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم استهدفت مجموعة من الإرهابيين، حافلة مبيت عسكرى بصاروخ فى ريف حلب الغربى بمنطقة عنجارة، ما أدى إلى مقتل عشرة عسكريين وإصابة تسعة آخرين ".

وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) أعلنت الأربعاء الماضى، اختطاف مليشيا قسد 13 شخصا بينهم طفلان، بعد مداهمة قرية المخلط الواقعة شمال الرقة.

وذكرت مصادر محلية - فى تصريح للوكالة الأنباء السورية، أن مجموعات مسلحة من ميليشيا (قسد) اقتحمت قرية المخلط على الطريق الدولية "أم فور"، وخطفت 13 مدنياً بينهم طفلان على خلفية منع أحد المواطنين عمال حفر الأنفاق التابعين للميليشيا بالحفر تحت منازل القرية، موضحين أن المسلحين اعتدوا بالضرب على الأهالي بينهم كبار في السن.