شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون إسرائيليون يستهدفون سيارات الصحفيين جنوب الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حطمت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين سيارات عدد من الصحفيين أثناء تغطيتهم لفاعلية تضامنية ضد قرار إسرائيلى بحق قرى مسافر يطا جنوب الخليل، ومحاولة تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم.

وحسب وكالة "وفا" فإن مجموعة من المستوطنين حطموا مركبات الصحفيين أثناء تغطيتهم الفعالية بمسافر يطا.

وشن الجيش الإسرائيلى، اليوم الجمعة، هجوما عنيفا على موكب تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة إلى مثواها الأخير، مستعملا قنابل صوتية.