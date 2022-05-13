شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال تعزى الإمارات فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، محمد حسين روبلي ، بأحر التعازي إلى شعب وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ونعت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13 مايو.

كما تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله " مدة 40 يوماً اعتباراً من السبت وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل.