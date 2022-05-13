شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "السيادة السوداني" ينعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

وقال البرهان - في بيان اليوم - "كان الراحل من الذين عملوا بمثابرة وإخلاص من أجل تعزيز العمل العربي المشترك ونصرة القضايا العربية إقليمياً ودولياً".

وأضاف أن العلاقات السودانية الإماراتية، شهدت في عهده تطوراً ملحوظاً، حيث انعكس ذلك في التعاون البناء والمثمر في مختلف المجالات بين البلدين.

ونعت وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو .. تغمد الله فقيد الوطن الغالي بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميعا الصبر والسلوان .

كما تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له صاحب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله " مدة 40 يوماً اعتباراً من السبت وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل.