شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تعلن تنكيس الأعلام حدادا على الشيخ خليفة بن زايد ئيس الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصـدر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، أمرا بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في القطاعين العام والخاص وفي سفارات سلطنة عُمان في الخارج لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل، حدادا على رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقالت كالة الأنباء العمانية، إنه "إيمانًا بقضاء الله وقدره، وبتأثّر وحزنٍ بالغين تلقّى حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظـم -حفظـه الله ورعـاه - نبأ وفاة أخيـه المغفور له بإذن الله تعالى صـاحب السمو الشيخ خليفةبن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة."

وأضافت: "الذي كان أحد القادة العرب الذين عملوا لخدمة أمتهم العربية والإسلامية وقاد دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعزيمة ومثابرة حتى أضحت معلما يشار إليه في كافة المجالات".