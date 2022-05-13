شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العراق ينعى الشيخ خليفة بن زايد: عرف بحكمته وعطائه فى سبيل وطنه وأمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الرئيس العراقى برهم صالح، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذى وافته المنية اليوم الجمعة.

وكتب الرئيس العراقى فى تدوينة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى نقلتها وكالة الأنباء العراقية - "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي عُرف بحكمته وعطائه في سبيل وطنه والأمة العربية والإسلامية".

وأضاف "باسمي واسم شعب العراق أتقدم بأحر التعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا بهذا المصاب الجلل".

بدوره، قدم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي التعازي إلى دولة الإمارات في رحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال: "نتقدم بخالص التعزية وصادق المواساة لقيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة برحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات سائلين المولى القدير أن يرحم الفقيد وأن يمن على الأشقاء بالصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".