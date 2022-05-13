شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد دبى ناعيا الشيخ خليفة بن زايد: قائدا بحجم وطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، ولى عهد دبى، عن حزنه الشديد لرحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذى وافته المنية، اليوم الجمعة، مؤكدا أنه قائد مرحلة التمكين وأمين رحلتها المباركة، وأن مواقفه وإنجازاته وحكمته وعطاؤه ومبادراته في كل زاوية من زوايا الوطن.

وكتب الشيخ حمدان، فى تدوينه عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ليس سهلاً أن تنعى قائداً بحجم وطن ورجلا قضى حياته في رفعة شعبه وعز دولته.. قائداً فذاً سار على خطى زايد الخير، رحم الله قائدنا ووالدنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".





وأعلنت الرئاسة الإماراتية صباح اليوم وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، ونعت الرئاسة الإماراتية إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13 مايو.

كما أعلنت الرئاسة الإماراتية الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل فى الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.