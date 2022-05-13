شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسبانية: اسم خليفة بن زايد سيظل خالدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت صحيفة "الاسبانيول" على خبر وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان صباح اليو، قائلة إن اسم الخليفة بن زايد سيظل خالدا، فهو ساهم في حل الأزمة المالية التي واجهت البلاد في 2008.

وأضافت الصحيفة أن اسم خليفة بن زايد حاضرا بشكل يومى، ليس فقط في وسائل الإعلام الإماراتية ولكن أيضا في المرافق والمبانى الأسطورية في الدولة، مثل برج خليفة في دبى، أحد أطول المباني في العالم، والذى تم تعميده على اسمه، بسبب مساعدته المالية لتلك الإمارة خلال الأزمة المالية التى مرت بها فى عام 2008.

ولد خليفة بن زايد عام 1948 ، وتولى رئاسة الدولة بعد وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في عام 2004 ، وهو الرجل الذي وحد الإمارات السبع التي تشكل الإمارات ونجح في تنسيق تحولها من بلد صحراوي إلى دولة غنية نفطية ، مستقرة وتتمتع باقتصاد أكثر ديناميكية في المنطقة.

وتلقى خليفة ، الابن الأكبر للشيخ زايد ، تعليمه في الأكاديمية العسكرية الملكية في ساندهيرست بالمملكة المتحدة ، وكان يبلغ من العمر 20 عامًا عندما تم تعيينه في أغسطس 1969 وليًا لعهد أبو ظبي ورئيسًا لوزارة الدفاع في تلك الإمارة .

في يوليو 1971 ، وهو العام الذي شكل فيه مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة الاتحاد ، تولى الشيخ خليفة رئاسة أول مجلس محلي للوزراء في أبوظبي ، بالإضافة إلى حقيبتي الدفاع والمالية لتلك الإمارة.

بين عام 1971 وحتى توليه رئاسة الدولة في 3 نوفمبر 2004 ، شغل الشيخ خليفة مناصب حاكماً لإمارة أبوظبي ووزيرًا للدفاع والمالية للإمارة ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء ورئيسًا للمجلس التنفيذي الذي حل محل الحكومة المحلية. لتلك الإمارة.

وسار خليفة على خطى والده ، وقاد تنفيذ العديد من مشاريع التحديث والتطوير في الدولة ، بالإضافة إلى استثمارات بمليارات الدولارات .