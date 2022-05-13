شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يُعلن الحداد الرسمى على الشيخ خليفة بن زايد وتنكيس الأعلام 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي "الحداد الرسمي على فقيد الأمة العربية والعالم الإسلامي وصديق لبنان، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.



وأشار ميقاتي إلى تنكيس الأعلام لمدّة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم وحتى الأحد .



وقال بيان رسمى لرئاسة وزراء لبنان إنه "على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة تعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع هذه المناسبة الأليمة".

وقد أعلنت الرئاسة الإماراتية صباح اليوم وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات.

ونعت الرئاسة الإماراتية إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة .

وأعلنت الرئاسة الإماراتية الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل فى الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.