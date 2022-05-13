شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: ننعى راعى مسيرتنا ورئيس دولتنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قائلا:"بقلوب يعتصرها الحزن.. وبنفوس مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ننعى راعى مسيرتنا.. ورئيس دولتنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لشعب الإمارات وللشعوب العربية والإسلامية وللعالم.. اللهم إنه حط رحاله عندك.. فأكرم وفادته.. ووسع مدخله.. وإجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة.. آمين".

وقد أعلنت الرئاسة الإماراتية صباح اليوم وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات.

ونعت الرئاسة الإماراتية إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة.

وأعلنت الرئاسة الإماراتية الحداد الرسمى وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل فى الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.