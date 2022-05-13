شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى: فقدت الأمة العربية اليوم رجلاً من كبار رجالها الشيخ خليفة بن زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى رئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريرى الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، وكتب تغريدة قال فيها: "فقدت الأمة العربية اليوم رجلاً من كبار رجالاتها رئيس دولة الامارات العربية المتحدة المغفور له باذن الله الشيخ خليفة بن زايد".

وقد أعلنت الرئاسة الإماراتية صباح اليوم وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات.

ونعت الرئاسة الإماراتية إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذى انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة.

وأعلنت الرئاسة الإماراتية الحداد الرسمى وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل فى الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم .