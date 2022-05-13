شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الأمريكى: خليفة بن زايد أشرف على تحول اقتصادى سريع للإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت قناة CNBC الأمريكية إن الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات الذى وافته المنية صباح اليوم الجمعة، كان ثانى رؤساء الدولة الخليجية، وتولى الحكم منذ عام 2004، وقاد البلاد خلال أوقات مضطربة بما فى ذلك خلال الأزمة المالية عام 2008.

ونقلت القناة بيان وكالة الإمارات الرسمية الذى نفت فيه وزارة الشئون الرئاسية الرئيس الراحل مقدمة التعازى لشعب الإمارات والأمة الإسلامية والعالم أجمع فى وفاته.

من جانبها، قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن الشيخ خليفة بن زايد قاد بلاده خلال أسوأ أيام الأزمة المالية العالمية وأشرف على التحول الاقتصادى السريع، كما انه تولى منصب حاكم إمارة أبو ظبى، أغنى الإمارات السبع وأكبرها فى الدولة.

أعلنت وزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات، الحداد الرسمى وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم، وتعطيل العمل فى الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.