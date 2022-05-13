شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى ينعى الشيخ خليفة بن زايد: من أغلى وأعظم الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي اليوم، بخالص الحزن والأسى فقيد الأمة العربية والإسلامية، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .

وقال العسومي، إن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هو رجلًا من أغلى وأعظم الرجال، وقائدًا حكيما قل أن يجود به الزمان، مثمنا اسهاماته التي قدم فيها الكثير لبلاده وأمته العربية والإسلامية، حتى صارت الإمارات نموذجًا يحتذى به على المستوى العربي والعالمي بمختلف المجالات، وأنه برحيله خسرت الإمارات والأمة العربية والعالم أجمع رجلا من أعظم الرجال الذين سيخلدهم التاريخ.

وتقدم "العسومي" بخالص التعازي وأصدق المواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً في هذا المصاب الجلل، داعيا الله عز و جل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.