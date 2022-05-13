شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: فقدت الإمارات والعالم قائداً حكيماً وفياً لشعبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور أنور قرقاش وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية الشيخ خليفة بن زايد، قائلا: "فقدت الإمارات والعالم قائداً حكيماً وفياً لشعبه وأمته نذر حياته منذ تأسيس الاتحاد لخدمة الإمارات وإعلاء شأنها، نسأل الله أن يتغمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بواسع رحمته ورضوانه وعزاؤنا في قيادتنا الرشيدة لمواصلة مسيرة الخير والتنمية والازدهار.

وكانت الرئاسة الإماراتية قد أعلنت صباح اليوم وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات.

ونعت الرئاسة الإماراتية إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13 مايو.

وأعلنت الرئاسة الإماراتية الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل فى الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.