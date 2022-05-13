شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جميع أعضاء بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات اللبنانية إلى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية بلبنان وصول باقي أعضاء البعثة اليوم إلى العاصمة اللبنانية بيروت للقيام بمهام مراقبة الانتخابات التى تجرى بعد غد الأحد فى جميع المناطق اللبنانية، والتي يحق لقرابة 4 ملايين لبناني المشاركة فيها.

وبلغ عدد بعثة الجامعة العربية 16 مراقبا برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والذي وصل إلى بيروت أمس الأول برفقته 4 مراقبين من أعضاء البعثة.

واستهل السفير خطابي نشاطه في لبنان أمس بتفقد عدد من لجان التصويت ببيروت في المرحلة الأولية من الانتخابات النيابية أمس، والتي فتحت أبوابها لحوالي 14950 موظفا من المكلفين بمهام تنظيمية يوم الانتخابات الرئيسي المقرر بعد غد الأحد، حيث بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 84%.

وعقد رئيس بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات النيابية السفير أحمد رشيد خطابي عددا من اللقاءات أمس استهلها بلقاء مع رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات اللبنانية القاضي نديم عبد الملك، حيث بحثا تطورات العملية الانتخابية ودور الهيئة في الإشراف على الانتخابات وضبط المخالفات ومراقبة الانفاق الانتخابي والالتزام بالقرارات التي تصدرها الهيئة.

كما التقى رئيس البعثة برئيس المجلس الدستوري بلبنان القاضي طنوس مشلب، حيث تناولا بحث الإجراءات القانونية التي تكفل البت في الطعون الانتخابية وسبل متابعة الالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية في هذا الشأن.

وعقد السفير أحمد رشيد خطابي لقاء مع وزير الداخلية والبلديات اللبناني الذي يعد المسئول الأول عن تنظيم العملية الانتخابية في لبنان، حيث تناول اللقاء استعراض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل تنظيم عملية انتخابية تتوافر فيها معايير النزاهة والأمان الذي يكفل للمواطنين حرية الترشح وحرية الاختيار من بين متنافسين في كل دائرة انتخابية.

وكان رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية السفير أحمد رشيد خطابي قد أكد في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط لدى وصوله إلى لبنان أن المشاركة في مراقبة الانتخابات تأتي تجسيدا للموقف التضامني المتواصل مع لبنان ومواكبة للانتخابات التشريعية المقررة الأحد المقبل واستجابة للدعوة التي تلقاها الأمين العام لجامعة الدول العربية من وزير الداخلية والبلديات في الحكومة اللبنانية.

وأكد خطابي أنه يتشرف برئاسة بعثة جامعة الدول العربية المكلفة بمراقبة مجريات هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يكتسي أهمية خاصة ومفصلية في مسار العمل الوطني.

وأضاف أن الإدارة المكلفة بالانتخابات بالأمانة العامة للجامعة العربية عملت على تأمين مشاركة رقابية فاعلة من خلال الاطلاع على الأحكام الدستورية والأنظمة القانونية المعمول بها بالجمهورية اللبنانية ووضع خطة لرصد المناخ الانتخابي ومكونات ألوان الطيف السياسي والترتيبات المتخذة من طرف السلطات اللبنانية لاجراء الانتخابات لتمكين المواطنين من أداء واجبهم واختيار ممثليهم في مجلس النواب.