شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن ناعيا الشيخ خليفة: فقدنا أخا عزيزا وقائدا فذا ورث الحكمة عن أبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، عن حزنه الشديد لوفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات.

ونشر الحساب الرسمي للملك عبد الله، على موقع "تويتر"، تغريده، قال فيها: "رحم الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لقد فقدنا أخا عزيزا وقائدا فذا ورث الحكمة عن أبيه الراحل الكبير الشيخ زايد وكرس حياته لخدمة وطنه والأمتين العربية والإسلامية.. نعزي أهلنا في دولة الإمارات بهذا المصاب الجلل، وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته".



الملك عبد الله على تويتر

وكانت قد أعلنت الرئاسة الإماراتية صباح اليوم وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات.

ونعت الرئاسة الإماراتية إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13 مايو.