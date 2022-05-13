شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يقدم التعازى فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى، اليوم الجمعة، التعازى إلى دولة الإمارات بوفاة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان.

وقال الكاظمى فى تغريدة على "تويتر" نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "بكثير من الحزن وبالغ الاسى تلقينا نبأ رحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".

وأضاف، "نتقدم الى قيادة دولة الإمارات وشعبها الكريم بأسمى آيات التعازي والمواساة، وكلنا ثقة أن المسيرة الريادية التي خطها الراحل الكبير مستمرة بجهود قيادة الدولة وشعبها".

وكانت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، نعت شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع وفاة قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة اليوم الجمعة.

وأعلنت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" - الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" لمدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.