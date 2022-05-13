شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد ناعيا الشيخ خليفة: فقدت الإمارات ابنها البار وقائد "مرحلة التمكين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، وكتب تغريدة على "تويتر" قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدت الإمارات ابنها البار وقائد "مرحلة التمكين" وأمين رحلتها المباركة.. مواقفه وإنجازاته وحكمته وعطاؤه ومبادراته في كل زاوية من زوايا الوطن.. خليفة بن زايد، أخي وعضيدي ومعلمي، رحمك الله بواسع رحمته وأدخلك في رضوانه وجنانه".

وكانت الرئاسة الإماراتية قد أعلنت صباح اليوم وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات.