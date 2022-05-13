شكرا لقرائتكم خبر عن الخزانة الأمريكية تسمح بالاستثمارات الأجنبية فى مناطق شمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الولايات المتحدة أنها ستسمح ببعض الاستثمارات الأجنبية فى مناطق بشمال سوريا الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية، دون أن تطالها العقوبات.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - أنها أصدرت ترخيصاً عاماً يسمح ببعض النشاط الاقتصادي في عدة قطاعات، بما في ذلك الزراعة والبناء والتمويل والخدمات الصحية.

وأوضح البيان أن هدف هذه الخطوة مساعدة منطقة كانت تخضع في السابق لسيطرة تنظيم داعش، لافتا إلى أن هذا الترخيص الجديد جزء من استراتيجية أمريكية لهزيمة داعش من خلال دعم الاستقرار الاقتصادي.. مشددا على أن هذه الخطوة لا تسمح بأي نشاط مع الحكومة السورية، ولا تغير أيا من عقوبات مكافحة الإرهاب القائمة.

جدير بالذكر أن منطقة شمال سوريا خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.