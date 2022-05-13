شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن: نقدر دور أمريكا فى دعم الجهود التنموية من خلال التكامل الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، عن تقديره لدور الولايات المتحدة المهم في دعم الجهود التنموية من خلال التكامل الإقليمي، داعياً إلى تعزيزها للتصدي للأزمات العالمية التي تُهدد أمن الطاقة والأمن الغذائي.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال لقاء الملك عبدالله مع مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث تم بحث البرامج المرتبطة بقطاعات المياه والتعليم، إضافة إلى برامج تعزيز الحوكمة وتمكين الشباب والمرأة.

وتم - خلال اللقاء - استعراض مشاريع الشراكة الإقليمية الاقتصادية التي تضم الأردن وتدعمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجالات الطاقة والمياه والأمن الغذائي، لتعود بالمنفعة على المنطقة بأكملها.

من جانبها، أشادت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بجهود الأردن في استضافة اللاجئين السوريين، وحرصه على العمل مع شركائه في المنطقة بشكل تكاملي لتعزيز منعة الإقليم في وجه مختلف الأزمات وانعكاساتها الاقتصادية.