شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الجامعة العربية لمراقبة انتخابات لبنان يلتقى منسقة الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت السفيرة الدكتورة يوانا فرونتيسكا منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان اليوم الجمعة، السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية.

وخلال اللقاء استعرضت السفيرة دور الأمم المتحدة على مستوى تقديم المساعدة الانتخابية للجمهورية اللبنانية بدءاً بالانتخابات النيابية 2009 مروراً بالانتخابات البلدية 2016 والنيابية 2018 وصولاً إلى الاستحقاق التشريعي المقرر إجراؤه الأحد المقبل، موضحةً تنوع أشكال الدعم ما بين المساعدة المادية والدوارت التدريبية للعاملين في مجال الانتخابات والتجهيزات المستخدمة في العملية الانتخابية.

وأشادت السفيرة بالتعاون المؤسساتي القائم بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية. وفي هذا الصدد، ثمنت الدور الإقليمي الفعال للجامعة العربية بما في ذلك دعم الجهود الأممية المقدمة للجمهورية اللبنانية.

ومن جهته، أكد السفير خطابي أن مهمة البعثة تندرج ضمن أولويات عمل الجامعة العربية وخاصة في الدول الأعضاء، مشيراً إلى ترحيب السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام بتلبية دعوة الحكومة اللبنانية للقيام بمراقبة هذا الاستحقاق الهام، مشيراً أنها ستخضع لمقتضيات إعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات الذي اعتمدته الجامعة منذ 2015، والذي ينص على الالتزام بقواعد الحكامة الانتخابية وضمانات التنافس الحر وتتبع العملية الانتخابية والمؤثرات المحيطة بمختلف جوانبها.