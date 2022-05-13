شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون الخليجى ينعى الشيخ خليفة بن زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الأمين العام لمجلس التعاون الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، وقال رئيس المجلس الدكتور نايف الحجرف :"لقد ساهم في دعم وترسيخ مسيرة مجلس التعاون وفقدنا برحيله قائدا ورائدا خليجيا وعربيا ودوليا".

وقد أعلنت الرئاسة الإماراتية صباح اليوم وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات.

ونعت الرئاسة الإماراتية إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13 مايو.

وأعلنت الرئاسة الإماراتية الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل فى الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.