شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يمنع تعليق صور الشهيدة شيرين أبو عاقلة فى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تعليق صور ويافطات تحمل صورة الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، أمام كنسية الروم الكاثوليك.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن شرطة الاحتلال منعت الشبان من تعليق صور الشهيدة أبو عاقلة ولافتات تندد بجريمة اغتيالها أمام كنيسة الروم الكاثوليك، حيث ستقام جنازتها، واحتجزت بعضهم.

وأضافت أن الاحتلال فرض مخالفات كيدية بحق المواطنين المتواجدين في محيط المستشفى الفرنساوي، في حي الشيخ جراح شرق القدس، قدموا لتشييع جثمان الشهيدة أبو عاقلة الموجود في المستشفى، قبل الصلاة عليه في كنيسة الكاثوليك بالبلدة القديمة.

وأكدت أن سلطات الاحتلال نصبت حاجزا على الشارع المؤدي إلى المستشفى الفرنساوي، وانتشرت بكثافة في محيطه.