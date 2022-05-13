"فيسبوك" يحول صفحة الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة إلى "ذكرى"

القاهرة - سامية سيد - حول موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صفحة الصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة إلى ذكرى، وهي السياسة التي يتم تطبيقها عقب الإعلان عن وفاة شخص ما له صفحة في الموقع.

ويتم تحويل الحساب على "فيسبوك" إلى "متوفى" من خلال الإبلاغ عن الوفاة، والرغبة في إحياء ذكراه، إذ تعد الحسابات التي يتم إحياء ذكراها مكانا للأصدقاء والعائلة للاجتماع ومشاركة الذكريات بعد رحيل الشخص، لذلك تساعد عملية إحياء ذكرى الحساب في تأمينه عن طريق منع دخول أي شخص إليه.

وتقام اليوم الجمعة في كنيسة في القدس الشرقية، مراسم توديع جنازة أبو عاقلة التي قتلت في جنين يوم الأربعاء خلال تغطيتها الصحفية المباشرة لعملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية.

ونقل جثمان الصحفية في قناة "الجزيرة" القطرية، إلى القدس الشرقية، حيث ستقام الصلاة على جنازتها في كنيسة الروم الكاثوليك في باب الخليل داخل البلدة القديمة.

وشيرين أبو عاقلة مسيحية تبلغ 51 عاما، ولدت في القدس الشرقية وستدفن إلى جانب والديها في مقبرة "صهيون" بالقرب من البلدة القديمة.