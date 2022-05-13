شكرا لقرائتكم خبر عن التليفزيون الفلسطينى يعلن إصابة 9 مدنيين فى اقتحام قوات إسرائيلية لمخيم جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التليفزيون الفلسطيني، عن إصابة 9 مدنيين في اقتحام قوات إسرائيلية لمخيم جنين في الضفة، وذلك حسبما أفادت قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومقاومين فلسطينيين في مخيم جنين الواقعة في شمال الضفة الغربية، والتى تشهد اقتحامات متصاعدة ومتكررة من قبل قوات الاحتلال في الفترة الأخيرة، واستشهدت فيها الصحفية الميدانية شيرين أبو عاقلة قبل يومين.

وقصفت قوات الاحتلال منزلا في المخيم، بالقذائف الموجهة، بعد محاصرته ساعات، وأصابت شابًا واحدًا على الأقل بالرصاص، خلال المواجهات.

ونشرت قوات الاحتلال القناصة في عدة مواقع وعلى أسطح المنازل، وسط مواجهات عنيفة ومستمرة حتى الآن أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي باتجاه المواطنين.

وفي أعقاب قصف المنزل، استدعت قوات الاحتلال جرافة عسكرية برفقة عدة مدرعات إلى منطقة المنزل المحاصر، والذي تعود ملكيته إلى عائلة "الدبعي".

وأكد مدير مستشفى "ابن سينا" في مدينة جنين، وصول شاب مصاب برصاصة في بطنه، وأن المستشفى يجرى له الإسعافات اللازمة.