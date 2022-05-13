شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات إماراتية أمريكية في المجالات الدفاعية والعسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا علاقات التعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التقى المسؤول العسكري الأمريكى في قصر الشاطئ، وبحث علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة في المجالات الدفاعية والعسكرية في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

وأضافت الوكالة أن الاثنين "تناولا عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها".