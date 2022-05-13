شكرا لقرائتكم خبر عن صحفيون فلسطينيون يحتجون على جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة ويطالبون بالتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم صحفيون فلسطينيون وسط قطاع غزة مساء اليوم الخميس، وقفة احتجاجية غاضبة على اغتيال جيش الاحتلال للصحفية شيرين أبو عاقل في مدينة جنين، بالضفة الغربية المحتلة.

وحمل الصحفيون الفلسطينيون لافتات تحمل صورة الشهيد شيرين أبو عاقلة، ومرددين شعارات غاضبة ضد هذه الجريمة، مؤكدين على أنها لن تثنيهم على مواصلتهم عملهم الصحفي.

وشارك في الوقفة عدد من الصحفيين والمؤسسات الصحفية وسط قطاع غزة، حيثُ اضاء الصحفيين الشموع حداداً على روح الزميلة شيرين أبو عاقلة.

وطالبُ المحتجون، من مؤسساتِ حقوقِ الانسانِ في المجتمعِ الدوليِ كافة بلجمِ جرائمِ الاحتلالِ الإسرائيليِّ بحقِ الصحفيينَ الفلسطينيينَ وبالقانونِ أمامَ المحافلِ الدولية

كما طالبوا، من الرئيسُ محمود عباس والقيادة الفلسطينيةِ وقادةِ الفصائل بتقديمِ لائحةِ اتهامٍ رسميةٍ باسمِ الصحفيين الفلسطينيينَ في محكمةِ الجناياتِ الدوليةِ لتقديم ِ الجنديِ الصهيونيِ الذي أطلق النارَ وأعدمَ الزميلةَ الشهيدةَ شيرين أبو عاقلة للمحاكمةِ الفورية.

وشددوا على الفصائلِ الفلسطينيةِ والغرفةِ المشتركةِ للأجنحةِ العسكريةِ وضعَ جريمةِ إعدامِ الشهيدةِ الصحفيةِ شيرين أبو عاقلة على طاولتِهِم لمحاسبةِ الاحتلالِ الإسرائيلي بشأنِها وألا تمرَّ مرورَ الكرام

وأشاروا، إلى أنهم على عهدِ الشهيدةِ شيرين أبو عاقلة وياسرَـ مرتجى وأحمدُ أبو حسين ويوسف أبو حسنين وفادي شناعة وغيرهم الكثيرُ من شهداءِ الحقيقةِ الذينَ ارتَقَوا برصاصِ الاحتلالِ الإسرائيليِ وسنكملُ المشوارَ في كشفِ وفضحِ جرائمِ الاحتلالِ بالصورةِ والصوتِ والقلم.