شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية العراق يستعرض العلاقات الثنائية وسُبُل تعزيزها مع وزيرة خارجية النرويج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض وزير الخارجة العراقى فؤاد حسين، مع وزيرة خارجيَّة مملكة النرويج أنيكين هويتفيلدت العلاقات الثنائيَّة وسُبُل تعزيزها، وثمَّن الوزير مواقف النرويج الداعمة للعراق، مُوضِحاً أن النرويج قدَّمت للعراق خدمة ليست قليلة، ووقفت معنا في الظروف الصعبة، مُضيفاً: العراق تجاوز أزمة الإرهاب، ودخل مرحلة الإعمار والبناء، داعياً: مثلما تطلـَّعنا لوُقوفكم معنا في دعم الأمن نتطلـَّع لوُقوفكم معنا في البناء، والإعمار، والاقتصاد.

جاء ذلك في إطار مُشارَكة وزير خارجية العراق في الاجتماع الوزاريّ للتحالف الدوليّ لمُحاربة تنظيم داعش، والذي تنعقد أعماله في مدينة مراكش بالمملكة المغربيَّة.

وفي محور آخر دعا الوزير العراقى الجانب النرويجيّ لتكثيف الجُهُود لعقد اجتماع اللجنة العراقـيَّة-النرويجيَّة المُشترَكة؛ وفتح السفارة النرويجيَّة في بغداد لما لها من أثر كبير في فتح آفاق جديدة للتعاون المُشترَك.

من جانبها أكـَّدت أنيكين هويتفيلدت وزيرة خارجيَّة النرويج استمرار دعم بلادها للعراق، وحرصها على استمرار التعاون المُشترَك، وأعربت عن شكرها وتقديرها للجُهُود التي بذلتها الحكومة العراقـيَّة في تحرير المُدُن من قبضة عصابات داعش الإرهابيَّة.