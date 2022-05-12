شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامى تدينُ الهجوم الإرهابى الذى استهدف نقطةً أمنيةً شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت رابطة العالم الإسلامى الهجوم الإرهابى الذى استهدف نقطةً أمنيةً شمال سيناء فى جمهورية مصر العربية، ونجمَ عنه عددٌ من الوفيات والإصابات فى صفوف القوات الأمنية.

وندَّدَ معالى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذا الهجوم الإجرامى الغادر، الذى يؤكد الضرورة الملحة لمواصلة الجهد الدولى المشترك، وعلى مختلف المحاور، لدحر التطرف والإرهاب والقضاء على منابعه، مجدداً معاليه التأكيد فى هذا السياق على أن هذه الاعتداءات الغادرة لن تزيد مصر إلا قوة وعزيمة على مواجهة الإرهاب واستئصاله.

وشدَّد معاليه، باسم رابطة العالم الإسلامى ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، على التضامن الكامل مع جمهورية مصر العربية فى حربها ضد الإرهاب، وضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها، معرباً عن خالص التعازى لأسر الضحايا، ولمصر العزيزة قيادةً وحكومةً وشعباً، سائلاً الله تعالى أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يردَّ كيد الإرهاب فى نحره، ويقى الجميع شرَّه.