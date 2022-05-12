شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تكتل إحياء ليبيا يبحث مع سفيرة فرنسا سبل تجاوز الأزمة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث المترشّح الرّئاسى د.عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، مساء اليوم الخميس، عبر منصّة للتّواصل المرئي مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا، بياتريس دو هيلين، آخر تطورات الوضع الراهن فى ليبيا.

وأكد تكتل إحياء ليبيا في بيان له، أن الجانبان تناقشا خلال هذا اللقاء عن آخر المستجدّات على الساحة الليبية، وسُبل تجاوز الأزمة السّياسيّة الحاليّة، والسّير قدماً بالعمليّة الانتخابيّة الرئاسيّة والبرلمانيّة، كما تناول اللقاء النقاش حول النّقاط العشر التي قدّمتها مبادرة (تكتّل إحياء ليبيا) بتاريخ 7 مايو الجارى لتجديد الشّرعيّة سلميًّا في ليبيا.