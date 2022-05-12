شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى يؤكد الالتزام بالهدنة الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى، الدكتور رشاد محمد العليمى، التزام الحكومة الشرعية باتفاق الهدنة الأممية والبناء عليها لتحقيق السلام العادل والشامل في اليمن.

وأشار العليمي - في محادثة هاتفية مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس كليفرلي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية اليوم /الخميس/ - إلى أهمية الضغط على الحوثيين من أجل الالتزام بكافة بنود الهدنة، بما في ذلك فتح معابر تعز، والاستجابة للشروط القانونية لاستئناف الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء تخفيفا لمعاناة المواطنين.



وأكد أن جماعة الحوثيين التي استمرت في شن هجماتها ضد الأعيان المدنية في الداخل اليمني، وقبل ذلك عبر حدود الدول الشقيقة في السعودية والإمارات، معنية بإثبات حسن النوايا إزاء مبادرات السلام المدعومة من المجتمع الدولي.

وحث العليمي، المجتمع الدولي على مزيد من الدعم الاقتصادي والتنموى وعلى وجه الخصوص المملكة المتحدة حاملة القلم في مجلس الأمن الدولى.



وخلال الاتصال الهاتفي، هنأ الوزير البريطاني الرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بتحملهم المسؤولية رغم الظروف الاستثنائية الصعبة، مؤكدا التزام بلاده بدعم جهود السلام فى اليمن، والعمل على تمديد الهدنة الإنسانية، واستثمار زخمها لاستئناف عملية سياسية تلبى تطلعات جميع اليمنيين.