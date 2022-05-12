شكرا لقرائتكم خبر عن مدريد تُعيد فتح الحدود البرية مع المغرب 17 مايو الجارى بعد انحسار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الداخلية الإسبانية أنه بحلول منتصف ليل الثلاثاء 17 مايو، سيتم إعادة فتح الحدود البرية بين سبتة ومليلية مع المغرب، بعد إغلاقها لمدة عامين مع انتشار جائحة كورونا، بحسب "روسيا اليوم".

وقال وزير الداخلية فرناندو جراندى مارلاسكا، إن "إعادة فتح الحدود ستكون تدريجية، وذلك بناء على إمر وزارى"، مبينا أنه "بدءا من منتصف ليل الإثنين إلى الثلاثاء يمكن للمواطنين والمقيمين في الاتحاد الأوروبي وللأشخاص الذين يحق لهم الانتقال فى منطقة شنغن العبور إلى سبتة ومليلة".

وأوضح أن "الجانب المغربى سيضع شروطه الخاصة"، مبينا أنه "اعتبارا من 31 مايو، سيتم فتح مرحلة ثانية، حيث سيتمكن العمال المعترف بهم قانونيا عبر الحدود من دخول الأراضي الإسبانية من خلال نفس المعابر الحدودية، وكذلك أولئك الذين حصلوا على تأشيرة خاصة لسبتة ومليلية".