شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس بوروندى لدعم العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية، من الرئيس إيفاريست ندايشيميي رئيس جمهورية بوروندى، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

وتسلم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، خلال استقباله اليوم، وزير خارجية جمهورية بوروندي إلبرت شيتغيرو، في مقر وزارة الخارجية بالرياض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وثمن وزير الخارجية السعودي في بداية الاستقبال، ما أبداه وزير خارجية جمهورية بوروندي من دعم حكومة بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

كما بحث الوزيران، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.